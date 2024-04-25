Мединский: делегация Киева в Стамбуле согласовывала действия с «тремя начальниками»

«Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать», - рассказал он.

Мединский указал на отсутствие у Киева суверенитета. По его словам, тяжело вести переговоры с теми, кто не может самостоятельно принимать решения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины сейчас невозможны. По его словам, Киев не желает обсуждать урегулирование конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».

