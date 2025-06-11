Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной

Срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными между Россией и Украиной начнутся 12 июня. Об этом в своём Telegram-канале заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Также он подтвердил, что в соответствии со стамбульскими договорённостями Москва передала Киеву 1 212 тел погибших солдат ВСУ, российской стороне вернули тела 27 погибших бойцов ВС РФ.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», - заключил Мединский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с подконтрольной Украине территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих до 25 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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