Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной
Срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными между Россией и Украиной начнутся 12 июня. Об этом в своём Telegram-канале заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Также он подтвердил, что в соответствии со стамбульскими договорённостями Москва передала Киеву 1 212 тел погибших солдат ВСУ, российской стороне вернули тела 27 погибших бойцов ВС РФ.
«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», - заключил Мединский.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с подконтрольной Украине территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих до 25 лет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru