Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной

Также он подтвердил, что в соответствии со стамбульскими договорённостями Москва передала Киеву 1 212 тел погибших солдат ВСУ, российской стороне вернули тела 27 погибших бойцов ВС РФ.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», - заключил Мединский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с подконтрольной Украине территории была возвращена вторая группа российских военнослужащих до 25 лет, сообщает RT.

