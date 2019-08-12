Мечты да и только. Турция не решится закупать российские Су-35

По его словам, поставку в Турцию российских систем ПВО С-400 несмотря на протесты Вашингтона можно считать прорывом, но не стоит забывать, что для этого сошлись несколько факторов.

«Мало, кто предполагал, что в итоге дело дойдет до реальной покупки [Турцией] С-400, потому что до этого была история с покупкой Турцией китайских систем ПВО, и там тоже было много ажиотажа. В итоге Турция не стала покупать китайские системы, Китай обиделся. Но с С-400 довели до конца, но не будем забывать о конъюнктуре. Сейчас российско-турецкие отношения, несмотря на очень много разных, сложных политических моментов, в каких-то моментах смогли найти компромисс. Но мне кажется, в большей степени Россия и Турция были заинтересованы в том, чтобы что-то делать в пику американцам, потому что американо-турецкие отношения достаточно сложные. Много болезненных моментов, которые отчасти бросили Турцию в объятия России. Да и у России с Западом отношения сложные. Поэтому здесь ряд факторов так сработали, что Россия с Турцией нашли несколько пунктов соприкосновения и смогли, в том числе с С-400 разобраться», — отметил Гумер Исаев.

В случае с российскими истребителями Су-35 собеседник НСН отметил, что они не являются аналогами американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. К тому же, Турция участвовала в разработке американского истребителя, напомнил эксперт.

«F-35 сегодня самый передовой, современный самолет в мире, к тому же производящийся в тех объемах, которые могут покупать страны. Все-таки Турция участвовала, как один из партнеров, в разработке этого самолета в том плане, что вкладывались турками деньги. Поэтому здесь, конечно, куда более сложный процесс. Трамп все-таки пытается что-то смягчить, несмотря на то, что определенные силы в американском истеблишменте недовольны. Тем не менее, мне кажется, этот вопрос Трамп пытается продавить. Думаю, что Турция пока сможет усидеть на двух стульях», — сказал он.

Более того, Турция в сложившейся ситуации оказывается в самом выгодном положении, добавил Гумер Исаев. Однако определенные сложности Анкару все же ожидают, считает он.

«Турция выигрывает больше, чем США и Россия, получая и имея НАТОвские технологии и получая российские. Пока Россия с США выясняют отношения, Турция больше приобретает от этого. Тот факт, что Эрдогану удалось купить российскую систему еще и находясь в НАТО, это на самом деле можно сказать его достижение. Но при этом сложности тоже, думаю, что у Турцию будут. Турция достаточно давно технологически интегрирована с НАТО, и это непросто такая блажь. Я думаю, что турецкие военные тоже в шоке. Одно дело политическая воля, желание, решил Эрдоган насолить американцам — купил российскую систему [С-400]. А как ее адекватно использовать, куда что поставить? И так шли разговоры, как она будет интегрирована. Момент сложный, скользкий», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, что первые поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставок завершился 25 июля. Всего в рамках этого этапа было выполнено 30 рейсов самолетов с грузами.