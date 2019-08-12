Мечты да и только. Турция не решится закупать российские Су-35
Глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока в эфире НСН рассказал, почему покупка Анкарой российских комплексов С-400 не станет прецедентом.
Обсуждаемая турецкими властями, по данным СМИ, покупка российских истребителей Су-35 вместо американских F-35 может оказаться опасной для России. Как заявил в эфире НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, в случае приобретения Анкарой Су-35 специалисты НАТО могут получить доступ к российским технологиям.
Пойдет ли на такой риск Москва и будет ли Анкара усугублять разногласия с Вашингтоном? Вряд ли, заявил в эфире НСН руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.
«Не будут турки переходить на российские стандарты, это слишком сложно, трудоёмко, затратно. У нас, я так понимаю, немножко разогнались, есть у нас мечтатели. Думаю, тут больше мечты и желания, нежели реальность. Политики тоже любят подлить масла в огонь. Надо понимать, что С-400 —интересный сюжет, но не стоит его переоценивать. Не значит, что сейчас Турция начнет покупать автоматы Калашникова, и вертолеты, и самолеты – это слишком много ожиданий», — сказал эксперт.
По его словам, поставку в Турцию российских систем ПВО С-400 несмотря на протесты Вашингтона можно считать прорывом, но не стоит забывать, что для этого сошлись несколько факторов.
«Мало, кто предполагал, что в итоге дело дойдет до реальной покупки [Турцией] С-400, потому что до этого была история с покупкой Турцией китайских систем ПВО, и там тоже было много ажиотажа. В итоге Турция не стала покупать китайские системы, Китай обиделся. Но с С-400 довели до конца, но не будем забывать о конъюнктуре. Сейчас российско-турецкие отношения, несмотря на очень много разных, сложных политических моментов, в каких-то моментах смогли найти компромисс. Но мне кажется, в большей степени Россия и Турция были заинтересованы в том, чтобы что-то делать в пику американцам, потому что американо-турецкие отношения достаточно сложные. Много болезненных моментов, которые отчасти бросили Турцию в объятия России. Да и у России с Западом отношения сложные. Поэтому здесь ряд факторов так сработали, что Россия с Турцией нашли несколько пунктов соприкосновения и смогли, в том числе с С-400 разобраться», — отметил Гумер Исаев.
В случае с российскими истребителями Су-35 собеседник НСН отметил, что они не являются аналогами американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. К тому же, Турция участвовала в разработке американского истребителя, напомнил эксперт.
«F-35 сегодня самый передовой, современный самолет в мире, к тому же производящийся в тех объемах, которые могут покупать страны. Все-таки Турция участвовала, как один из партнеров, в разработке этого самолета в том плане, что вкладывались турками деньги. Поэтому здесь, конечно, куда более сложный процесс. Трамп все-таки пытается что-то смягчить, несмотря на то, что определенные силы в американском истеблишменте недовольны. Тем не менее, мне кажется, этот вопрос Трамп пытается продавить. Думаю, что Турция пока сможет усидеть на двух стульях», — сказал он.
Более того, Турция в сложившейся ситуации оказывается в самом выгодном положении, добавил Гумер Исаев. Однако определенные сложности Анкару все же ожидают, считает он.
«Турция выигрывает больше, чем США и Россия, получая и имея НАТОвские технологии и получая российские. Пока Россия с США выясняют отношения, Турция больше приобретает от этого. Тот факт, что Эрдогану удалось купить российскую систему еще и находясь в НАТО, это на самом деле можно сказать его достижение. Но при этом сложности тоже, думаю, что у Турцию будут. Турция достаточно давно технологически интегрирована с НАТО, и это непросто такая блажь. Я думаю, что турецкие военные тоже в шоке. Одно дело политическая воля, желание, решил Эрдоган насолить американцам — купил российскую систему [С-400]. А как ее адекватно использовать, куда что поставить? И так шли разговоры, как она будет интегрирована. Момент сложный, скользкий», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что первые поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставок завершился 25 июля. Всего в рамках этого этапа было выполнено 30 рейсов самолетов с грузами.
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