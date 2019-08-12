Авиаэксперт: Из-за продажи Су-35 Анкаре НАТО узнает все секреты РФ

«Для Турции это достаточно плохо, потому что Турция является членом НАТО. И отсюда возникает сразу много вопросов, потому что страна-член НАТО подразумевает некую унификацию вооружения. Соответственно, если Турция покупает наши самолеты, то она привязывается к российским стандартам, к российскому обслуживанию. И там возникает очень много вопросов, которые не до конца понятны. Например, система опознавания “свой-чужой”. Если у Турции, например, американские самолеты, то это НАТО, это единая система госопознавания, там вопросов нет. Если они покупают наши самолеты, то как там будет решаться вопрос с системой госопознавания? Получается, что они покупают, допустим, наши самолеты без этой системы, а она устанавливается дальше НАТОвцами самостоятельно. Получается, что тогда НАТОвцы полностью лезут во всю нашу начинку, и все наши секреты становятся известны НАТО», — сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35 и будет искать такую же технику в другом месте. Поводом для решения США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 стало начало поставок в республику российских систем ПВО С-400.

