Авиаэксперт: Из-за продажи Су-35 Анкаре НАТО узнает все секреты РФ
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» рассказал в эфире НСН, чем может обернуться сделка с Турцией назло США.
Москва готова продать Турции многоцелевые истребители Су-35 при наличии у страны соответствующего желания, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турецкие ведомства, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные органы дать оценку российскому предложению, пишет турецкая газета Yeni Safak cо ссылкой на военный источник. По его словам, Анкара таким образом решила отреагировать на нежелание Соединенных Штатов продавать истребители F-35. Официальных комментариев по поводу возможной закупки российских Су-35 в Анкаре пока не дают.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал в эфире НСН, почему приобретение Анкарой российских истребителей может быть опасно как для Турции, так и для России (слушайте аудио).
«Для Турции это достаточно плохо, потому что Турция является членом НАТО. И отсюда возникает сразу много вопросов, потому что страна-член НАТО подразумевает некую унификацию вооружения. Соответственно, если Турция покупает наши самолеты, то она привязывается к российским стандартам, к российскому обслуживанию. И там возникает очень много вопросов, которые не до конца понятны. Например, система опознавания “свой-чужой”. Если у Турции, например, американские самолеты, то это НАТО, это единая система госопознавания, там вопросов нет. Если они покупают наши самолеты, то как там будет решаться вопрос с системой госопознавания? Получается, что они покупают, допустим, наши самолеты без этой системы, а она устанавливается дальше НАТОвцами самостоятельно. Получается, что тогда НАТОвцы полностью лезут во всю нашу начинку, и все наши секреты становятся известны НАТО», — сказал он.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35 и будет искать такую же технику в другом месте. Поводом для решения США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 стало начало поставок в республику российских систем ПВО С-400.
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