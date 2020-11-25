Матвиенко заявила об отсутствии оснований для новых жестких мер из-за коронавируса

Оснований для введения в общероссийским масштабе новых жестких ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, в том числе «локдауна», нет, пишут «Известия» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается», - отметила она. Матвиенко также сообщила, что ситуация с коронавирусом не требует нового закрытия российских границ.

«Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ

Ранее Матвиенко выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что прививки граждане должны делать исключительно на добровольной основе.

Однако среди населения необходимо вести разъяснительную работу, заявила Матвиенко

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВалентина Матвиенко
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