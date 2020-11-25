Матвиенко заявила об отсутствии оснований для новых жестких мер из-за коронавируса
Оснований для введения в общероссийским масштабе новых жестких ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, в том числе «локдауна», нет, пишут «Известия» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается», - отметила она. Матвиенко также сообщила, что ситуация с коронавирусом не требует нового закрытия российских границ.
Ранее Матвиенко выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что прививки граждане должны делать исключительно на добровольной основе.
Однако среди населения необходимо вести разъяснительную работу, заявила Матвиенко
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Матвиенко заявила об отсутствии оснований для новых жестких мер из-за коронавируса
- Саакашвили предсказал экономическую катастрофу на Украине
- Стало известно, как запретить Google следить за смартфоном
- Байден заявил о готовности встретиться с Трампом
- Для главы Марий Эл Маркелова прокурор запросил 17 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru