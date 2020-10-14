Матвиенко выступила против принудительной COVID-вакцинации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что прививки граждане должны делать исключительно на добровольной основе.
Однако среди населения необходимо вести разъяснительную работу, заявила Матвиенко ТАСС. По её словам, надо рассказывать доходчиво, что представляет из себя вакцина, какие плюсы и минусы, какие есть риски. Спикер верхней палаты парламента также заявила о необходимости быстрейшего налаживания промышленного производства вакцины, чтобы она была доступна всем.
Ранее в Минпромторге проинформировали, что в России уже в январе планируется выпускать 3-3,5 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции. Будущей весной число месячная производительность может достичь 15 миллионов доз, передает Ura.ru. В ноябре показатель должен составить 800 тысяч доз.
В свою очередь, в Роспотребнадзоре предупредили об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией от коронавируса, отмечает RT. Дело в том, что это может привести к серьёзным осложнениям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- СМИ назвали чиновников РФ, подпавших под санкции ЕС по Навальному
- «Фавипиравир» в России включили в перечень жизненно важных лекарств
- Навальный рассказал, кто платил за его лечение в Германии
- Путин одобрил продление льготной ипотеки на новостройки
- Директор школы №2098: Учёба младших классов пройдет с соблюдением всех мер безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru