Матвиенко выступила против принудительной COVID-вакцинации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Она подчеркнула, что прививки граждане должны делать исключительно на добровольной основе.

Однако среди населения необходимо вести разъяснительную работу, заявила Матвиенко ТАСС. По её словам, надо рассказывать доходчиво, что представляет из себя вакцина, какие плюсы и минусы, какие есть риски. Спикер верхней палаты парламента также заявила о необходимости быстрейшего налаживания промышленного производства вакцины, чтобы она была доступна всем.

Ранее в Минпромторге проинформировали, что в России уже в январе планируется выпускать 3-3,5 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции. Будущей весной число месячная производительность может достичь 15 миллионов доз, передает Ura.ru. В ноябре показатель должен составить 800 тысяч доз.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре предупредили об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией от коронавируса, отмечает RT. Дело в том, что это может привести к серьёзным осложнениям.

