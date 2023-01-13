Матвиенко заявила о важности поправок в Конституцию РФ

По ее словам, после этого основной закон стал «полностью российским, национальным». «В результате Конституция стала подлинно российской, национальной, каждым своим словом соответствующей нашим традиционным ценностям. Насколько это важно — показали события 2022 года, — сказала политик.

Спикер отметила, что самым ярким событием в парламентской работе она считает принятие конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов и образовании новых субъектов Федерации.

Ранее Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации в России не будет, этой темы нет в повестке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

