Матвиенко заявила о важности поправок в Конституцию РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила «Парламентской газете» о том, что события 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в российскую Конституцию.

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По ее словам, после этого основной закон стал «полностью российским, национальным». «В результате Конституция стала подлинно российской, национальной, каждым своим словом соответствующей нашим традиционным ценностям. Насколько это важно — показали события 2022 года, — сказала политик.

Спикер отметила, что самым ярким событием в парламентской работе она считает принятие конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов и образовании новых субъектов Федерации.

Ранее Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации в России не будет, этой темы нет в повестке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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