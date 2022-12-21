Матвиенко исключила возможность второй волны мобилизации
Второй волны мобилизации в России не будет, этой темы нет в повестке. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке», — цитирует РИА Новости спикера СФ.
Как отметила Матвиенко, «слухи и фейки» о новой волне призыва являются инструментом информационной войны против России и попытками расколоть общество, «вызвать протесты, недовольство».
Спикер Совфеда призвала пользоваться только проверенной информацией и не верить слухам.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что факторов для проведения новой волны мобилизации в стране нет, напоминает RT.
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