Матвиенко заявила о невозможности территориальных уступок в Донбассе и Новороссии

Каких-либо территориальных уступок в Донбассе и Новороссии быть не может. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

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По ее словам, подобных решений «не может быть и не будет».

В то же время политик напомнила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по ситуации на Украине и с 2014 года настаивала на дипломатическом урегулировании.

«Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — указала Матвиенко.

Ранее американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что украинский кризис должен закончиться мирным соглашением, и для его подписания Киев должен будет уступить территории, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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