Матвиенко заявила о невозможности территориальных уступок в Донбассе и Новороссии
Каких-либо территориальных уступок в Донбассе и Новороссии быть не может. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
По ее словам, подобных решений «не может быть и не будет».
В то же время политик напомнила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по ситуации на Украине и с 2014 года настаивала на дипломатическом урегулировании.
«Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — указала Матвиенко.
Ранее американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что украинский кризис должен закончиться мирным соглашением, и для его подписания Киев должен будет уступить территории, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле
- Илон Маск задался вопросом, жив ли Байден
- Причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси
- Чалов объявил об уходе из ЦСКА
- После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие
- Матвиенко заявила о невозможности территориальных уступок в Донбассе и Новороссии
- В Нижнем Тагиле из-за взрыва рухнул подъезд многоэтажки
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста
- Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в сносе усадьбы Зеленских
- На Кубани человек погиб в ДТП с четырьмя легковушками и грузовиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru