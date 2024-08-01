Матвиенко заявила о невозможности территориальных уступок в Донбассе и Новороссии

По ее словам, подобных решений «не может быть и не будет».

В то же время политик напомнила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по ситуации на Украине и с 2014 года настаивала на дипломатическом урегулировании.

«Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — указала Матвиенко.

Ранее американский сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что украинский кризис должен закончиться мирным соглашением, и для его подписания Киев должен будет уступить территории, напоминает RT.

