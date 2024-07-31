Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией

Генерал-майор обратил внимание на ситуацию в мире, события на Востоке и на Украине, в том числе недовольство граждан и «отсутствие ресурса» для того, чтобы остановить российскую армию.

«Это все в совокупности сделает свое дело, и... даже если бы они и не хотели бы проводить переговоры, но они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на основе международного права, пишет RT.

