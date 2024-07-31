Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией
Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, у Киева нет сил и средств противостоять российским военным, считает замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».
Генерал-майор обратил внимание на ситуацию в мире, события на Востоке и на Украине, в том числе недовольство граждан и «отсутствие ресурса» для того, чтобы остановить российскую армию.
«Это все в совокупности сделает свое дело, и... даже если бы они и не хотели бы проводить переговоры, но они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», — подчеркнул Алаудинов.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на основе международного права, пишет RT.
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