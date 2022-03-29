Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что иностранным компаниям следует определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут, сообщает ТАСС.

Пивная компания Carlsberg объявила об уходе с российского рынка

По её словам, она против национализации имущества таких предприятий, однако есть варианты замены их российскими компаниями и акционерами.

«Пока рано делать выводы, мы изучаем, смотрим. Готовим варианты в случае окончательного решения, которые бы позволили успешно развиваться российской экономике», - добавила спикер.

Ранее Матвиенко призвала граждан России россиян не скупать в панике гречку и сахар, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:БизнесРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры