Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний

По её словам, она против национализации имущества таких предприятий, однако есть варианты замены их российскими компаниями и акционерами.

«Пока рано делать выводы, мы изучаем, смотрим. Готовим варианты в случае окончательного решения, которые бы позволили успешно развиваться российской экономике», - добавила спикер.

Ранее Матвиенко призвала граждан России россиян не скупать в панике гречку и сахар, сообщает RT.

