Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что иностранным компаниям следует определиться, будут ли они продолжать работу в России или уйдут, сообщает ТАСС.
По её словам, она против национализации имущества таких предприятий, однако есть варианты замены их российскими компаниями и акционерами.
«Пока рано делать выводы, мы изучаем, смотрим. Готовим варианты в случае окончательного решения, которые бы позволили успешно развиваться российской экономике», - добавила спикер.
Ранее Матвиенко призвала граждан России россиян не скупать в панике гречку и сахар, сообщает RT.
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