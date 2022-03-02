Матвиенко заявила, что ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики

По ее словам, ведущие политики прямо призывают унизить Россию, а также «порвать в клочья» ее экономику.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует не подогревать националистический режим Украины антироссийскими санкциями.

