Матвиенко заявила, что ненависть Запада к России стала лейтмотивом его политики
Истерическая и иррациональная ненависть западных стран к России стала лейтмотивом политики против Москвы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
По ее словам, ведущие политики прямо призывают унизить Россию, а также «порвать в клочья» ее экономику.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует не подогревать националистический режим Украины антироссийскими санкциями.
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