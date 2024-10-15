Песков заявил, что Россия не находится в изоляции
Россия не находится в изоляции, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
«В современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, РФ — неотъемлемая часть международного диалога, страна выступает за отношения на основе «учета взаимных озабоченностей», взаимовыгодного сотрудничества «и так далее». Россия и большое число партнеров разделяют мировоззрение в части системы отношений в мире, основанной на международном праве, «а не на правилах, которые устанавливаются отдельно взятыми государствами».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru