Песков заявил, что Россия не находится в изоляции

Россия не находится в изоляции, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

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«В современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, РФ — неотъемлемая часть международного диалога, страна выступает за отношения на основе «учета взаимных озабоченностей», взаимовыгодного сотрудничества «и так далее». Россия и большое число партнеров разделяют мировоззрение в части системы отношений в мире, основанной на международном праве, «а не на правилах, которые устанавливаются отдельно взятыми государствами».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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