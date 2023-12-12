Матвиенко заявила, что единая идеология не нужна в Конституции

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер СФ назвала рассуждения о необходимости идеологии в стране «модным философским трендом». При этом Матвиенко указала, что это полезная дискуссия, которую можно продолжить.

«Но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — заключила спикер верхней палаты парламента.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил прописать в основном законе государства единую национальную идеологию, напоминает Ura.ru. В Кремле отмечали, что у президента Владимира Путина не было «решений или заявлений на этот счет», указывает телеканал «360».

