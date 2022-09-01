Матвиенко выступила с инициативой о проведении конкурса на создание нового учебника истории

По ее словам, он должен освещать историю правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий. Как отметила политик, речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. «Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов», - заявила Матвиенко.

Она указала на то, что в учебниках недостаточно говорится о том, что «против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы».

Электронные учебники не будут использоваться в российских школах вместо обычных бумажных. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.

