Матвиенко выступила с инициативой о проведении конкурса на создание нового учебника истории
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, сообщает РИА Новости.
По ее словам, он должен освещать историю правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий. Как отметила политик, речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. «Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов», - заявила Матвиенко.
Она указала на то, что в учебниках недостаточно говорится о том, что «против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы».
Электронные учебники не будут использоваться в российских школах вместо обычных бумажных. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru