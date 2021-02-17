Матвиенко возмутилась слухами о ее «баснословной» пенсии

По словам Матвиенко, ее трудовой стаж составляет почти 50 лет, а пенсию она получает в размере 25 тыс. рублей. Спикер также напомнила, что ее декларация о доходах общедоступна.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.

