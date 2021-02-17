Матвиенко возмутилась слухами о ее «баснословной» пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что информация о ее «баснословной» пенсии – фейк.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Я, например, из интернета узнала, и все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию 450 тысяч», - сказала она в ходе пленарного заседания верхней палаты.

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По словам Матвиенко, ее трудовой стаж составляет почти 50 лет, а пенсию она получает в размере 25 тыс. рублей. Спикер также напомнила, что ее декларация о доходах общедоступна.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее предложил закрыть Пенсионный фонд России, пенсии выплачивать из бюджета, а функции их начисления передать налоговым органам.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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