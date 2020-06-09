Матвиенко уверена, что россияне проголосуют за поправки к Конституции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что россияне проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за социальный блок.
«Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку. Это наша непреходящая ценность. То, что нас объединяет и то, чем мы по-настоящему дорожим», - сказала Матвиенко в ходе совещания с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Общероссийский референдум состоится 1 июля.
Между тем, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к голосованию по Конституции уже началась, сообщает телеканал «360». По его словам, очень важно организовать голосование безопасно для избирателей с точки зрения профилактики распространения коронавирусной инфекции.
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