Матвиенко уверена, что россияне проголосуют за поправки к Конституции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что россияне проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за социальный блок.

«Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку. Это наша непреходящая ценность. То, что нас объединяет и то, чем мы по-настоящему дорожим», - сказала Матвиенко в ходе совещания с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.