Профильная Комиссия МГД поддержала законопроект о проведении в столице электронного голосования
Комиссия Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению одобрила на заседании законопроект о проведении в российской столице дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил глава комиссии Александр Козлов. По его словам, законопроект внесен в городской парламент в целях реализации уже федерального закона, который принят 23 мая.
Мосгордума рассмотрит документ завтра. Как отметил Козлов, самое главное, что получено положительное заключение государственно-правового управления. Кроме того, положительную оценку дала городская прокуратура. Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов предлагает крепить требования дистанционного электронного голосования в Москве только на текущий год.
Дистанционное электронное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, которые определяет Мосгоризбирком.
Проголосовать за поправки в Конституцию в дистанционном формате жители Москвы смогут с 25 по 30 июня. Для этого необходимо подать заявление через mos.ru или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Очное голосование назначено по всей России на 1 июля.
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