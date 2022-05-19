Матвиенко сообщила, когда может возобновиться диалог РФ и Запада

По её словам, операция «будет завершена успешно». Матвиенко отметила, что Россия по-прежнему открыта для диалога, «который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте».

Также спикер заявила, что военная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс окажется соразмерна тем видам вооружений, которые будут там размещены.

