Матвиенко сообщила, когда может возобновиться диалог РФ и Запада
Диалог Москвы со странами Запада может возобновиться после завершения военной операции на Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
По её словам, операция «будет завершена успешно». Матвиенко отметила, что Россия по-прежнему открыта для диалога, «который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте».
Также спикер заявила, что военная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс окажется соразмерна тем видам вооружений, которые будут там размещены.
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