«Ещё пригодится». Матвиенко заявила, что «окно в Европу» не нужно заколачивать
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заколачивать «окно в Европу» не следует, сообщает РИА Новости.
По её словам, оно ещё может пригодиться, однако странам Запада нужно изменить свою ментальность.
«Пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания её развития и её роли в мире, никакой речи о восстановлении отношений идти не может», - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «окно в Европу», которое «прорубил» первый император России Пётр I, закрывать никто не намерен.
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