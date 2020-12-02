Матвиенко самоизолировалась из-за контакта с зараженным коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом проинформировал вице-спикер Андрей Яцкин на заседании верхней палаты.

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Он добавил, что Матвиенко работает из дома, передает RT.

Между тем, в России за сутки выявлен рекорд по числу умерших - почти 600 человек, зараженных ковидом, пишет «Свободная пресса». Это самый большой показатель с начала пандемии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусВалентина Матвиенко
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