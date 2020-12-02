Матвиенко самоизолировалась из-за контакта с зараженным коронавирусом
2 декабря 202011:06
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом проинформировал вице-спикер Андрей Яцкин на заседании верхней палаты.
Он добавил, что Матвиенко работает из дома, передает RT.
Между тем, в России за сутки выявлен рекорд по числу умерших - почти 600 человек, зараженных ковидом, пишет «Свободная пресса». Это самый большой показатель с начала пандемии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru