Матвиенко: Россия ответит на любые агрессивные намерения

«Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий», — указала Матвиенко.

По словам спикера СФ, об этом свидетельствует спецоперация на Украине. Матвиенко подчеркнула, что российская армия не культивирует свое превосходство над другими и не формирует «образ врага» из целых народов и стран, поэтому в ходе боевых действий старается свести к минимуму разрушения и не допустить гибели мирных граждан.

Политик указала, что Россия не потеряла «всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский». При этом коллективный Запад, по словам Матвиенко, фактически отказался от наследия своих гуманистов, которые говорили о доброте, любви ко всем людям и человечеству.

«Остается надеяться, что все же Европа обретет новых гуманистов. И для этого не потребуется очередная мировая бойня», — заключила спикер СФ.

Ранее Матвиенко заявила, что Западу нет дела до Украины, и партнеры Киева намерены «воевать до последнего украинца», пишет РИА ФАН.

