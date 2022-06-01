Матвиенко: Россия открыта для переговоров с Украиной

По её словам, однако для этого необходимы решения и воля Москвы и Киева. Политик выразила уверенность в том, что нужны «дипломатические, мирные решения».

Матвиенко отметила, что власти Украины «не показали достаточной обратной реакции, чтобы продолжать вести с ними диалог».

Ранее спикер сообщила, что диалог Москвы со странами Запада может возобновиться после завершения военной операции на Украине.

