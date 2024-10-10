Матвиенко: Россия не будет участвовать в саммитах по Украине
Россия не намерена участвовать во втором «саммите мира» по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, Киев пытается организовать «очередную пиар-акцию», которая никак не связана с переговорами и «прекращением противостояния».
«Нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем», - заключила Матвиенко.
Ранее главы офиса украинского президента Дария Заривная заявила, что вторая мирная конференция по Украине не состоится в ноябре из-за неготовности «формулы мира» Владимира Зеленского, но может пройти позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru