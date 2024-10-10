Матвиенко: Россия не будет участвовать в саммитах по Украине

По её словам, Киев пытается организовать «очередную пиар-акцию», которая никак не связана с переговорами и «прекращением противостояния».

«Нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем», - заключила Матвиенко.

Ранее главы офиса украинского президента Дария Заривная заявила, что вторая мирная конференция по Украине не состоится в ноябре из-за неготовности «формулы мира» Владимира Зеленского, но может пройти позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

