Матвиенко: РФ выходит из пандемии с меньшими издержками, чем многие страны
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия выходит из эпидемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем ряд других стран, сообщила она «Парламентской газете».
По ее словам, отечественная система здравоохранения «выдержала испытание коронавирусом», а своевременное осуществление санитарно-эпидемиологических мер, слаженная работа органов власти всех уровней, высокая степень консолидации российского общества позволили РФ выйти из пандемии с меньшими издержками и потерями.
Россия благодаря коллективному иммунитету к COVID-19 способна раньше других стран снять ограничения, вызванные пандемией, сообщила Матвиенко.
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