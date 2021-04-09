Матвиенко: РФ выходит из пандемии с меньшими издержками, чем многие страны

По ее словам, отечественная система здравоохранения «выдержала испытание коронавирусом», а своевременное осуществление санитарно-эпидемиологических мер, слаженная работа органов власти всех уровней, высокая степень консолидации российского общества позволили РФ выйти из пандемии с меньшими издержками и потерями.

Россия благодаря коллективному иммунитету к COVID-19 способна раньше других стран снять ограничения, вызванные пандемией, сообщила Матвиенко.

