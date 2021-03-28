Мэрия Москвы: пока не планируется смягчать ограничения для театров

По его словам, в настоящее время это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. «Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято», - сказал он.

Кибовский считает, что на сегодняшний момент можно радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности проведения «Ночи театров» в очном формате, при том, что в некоторых странах сохраняется жесткий локдаун.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, сообщает РИА Новости.

По его словам, стабильное снижение случаев заболевания, а также активная вакцинация могут способствовать тому, что в Москве ограничения из-за COVID-19 могут снять к середине лета.

