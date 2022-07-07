Матвиенко рассказала, когда Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы готовы в любое время рассмотреть вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что сначала в этих регионах должны пройти соответствующие референдумы, однако торопить эти события не стоит.
«Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос», - подчеркнула Матвиенко.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью.
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