Власти Запорожской области допустили проведение референдума о присоединении к РФ осенью

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти осенью 2022 года. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году

«Я считаю, что это ближайшие несколько месяцев мы можем подготовиться к этому [референдуму]. Мое глубокое убеждение, что можно сделать осенью», — рассказал Балицкий, уточнив, что голосование может состояться в начале сезона.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении к РФ пройдет в регионе в текущем году, на его подготовку потребуется несколько месяцев, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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