Власти Запорожской области допустили проведение референдума о присоединении к РФ осенью

«Я считаю, что это ближайшие несколько месяцев мы можем подготовиться к этому [референдуму]. Мое глубокое убеждение, что можно сделать осенью», — рассказал Балицкий, уточнив, что голосование может состояться в начале сезона.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении к РФ пройдет в регионе в текущем году, на его подготовку потребуется несколько месяцев, напоминает «Свободная пресса».

