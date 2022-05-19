Матвиенко рассказала, как Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Военная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс окажется соразмерна тем видам вооружений, которые будут там размещены, сообщают «Известия» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — отметила спикер.
Напомним, Хорватский президент Зоран Миланович заявил в среду о том, что попросил постпреда страны при Североатлантическом альянсе Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.
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