Матвиенко рассказала, как Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Военная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс окажется соразмерна тем видам вооружений, которые будут там размещены, сообщают «Известия» со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

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«Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — отметила спикер.

Напомним, Хорватский президент Зоран Миланович заявил в среду о том, что попросил постпреда страны при Североатлантическом альянсе Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОВалентина Матвиенко
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