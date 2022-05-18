Хорватия против вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Хорватский президент Зоран Миланович заявил в среду о том, что попросил постпреда страны при Североатлантическом альянсе Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.

По его словам, приём новых членов в военный блок следует приостановить до того момента, пока не будет реализована реформа избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.