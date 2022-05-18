Хорватия против вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Хорватский президент Зоран Миланович заявил в среду о том, что попросил постпреда страны при Североатлантическом альянсе Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.

По его словам, приём новых членов в военный блок следует приостановить до того момента, пока не будет реализована реформа избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

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Миланович подчеркнул, что, те, кто выступят в парламенте против ратификации соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, будут на стороне национальных интересов республики.

Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении в организацию Финляндии и Швеции.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОХорватия
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