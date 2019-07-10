Матвиенко раскрыла, кто стоит за антироссийской истерией в Грузии
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно третьим силам. По словам спикера, они стараются следовать принципу «Разделяй и властвуй», передает ТАСС. По мнению Матвиенко, провокация подготовлена при участии представителей США.
В связи с этим она отметила, что массовые волнения в Тбилиси начались спустя несколько дней после визита в столицу Грузии старшего директора центра имени Байдена университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера.
Как отмечают «Известия», Матвиенко напомнила запись, которую Карпентер сделал в своем Twitter по итогам визита: «Я не уверен, что (грузинское) правительство полностью осознает последствия политики «открытых дверей» с Россией», и дальше всё в таком же духе».
Спикер Совета Федерации также призвала грузинское руководство дать твёрдый отпор провокаторам, действия которых дискредитируют Грузию в глазах международного сообщества, передает RT.
Несмотря на антироссийскую риторику и прямые оскорбления президента РФ в эфире телеканала «Рустави 2», Владимир Путин накануне высказался против ввода санкций в отношении Грузии из «уважении к грузинскому народу».
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