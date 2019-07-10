Матвиенко раскрыла, кто стоит за антироссийской истерией в Грузии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно третьим силам. По словам спикера, они стараются следовать принципу «Разделяй и властвуй», передает ТАСС. По мнению Матвиенко, провокация подготовлена при участии представителей США.

В связи с этим она отметила, что массовые волнения в Тбилиси начались спустя несколько дней после визита в столицу Грузии старшего директора центра имени Байдена университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера.