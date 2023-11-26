Матвиенко попросила сенаторов разделять личное мнение и позицию члена Совфеда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег в ходе публичных выступлений разграничивать личное мнение и позицию сенатора, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.
По информации агентства, на заседании палаты в среду зашла речь о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой. Парламентарий утверждала, что женщины должны ориентироваться на создание семьи, а не получение высшего образования.
«Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор», - сказал источник.
Ранее Матвиенко назвала шуткой свое предложение создать в России «министерство счастья», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru