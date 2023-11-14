«Нужны гарантии!»: В Госдуме потребовали не отговаривать женщин от высшего образования

«В моем понимании образованность влияет на здоровье общества, на грамотность, от этого сильнее становится экономика. Если женщина не будет получать образование, не будет стремиться к карьерному росту, то это означает, что и семья в целом тоже не будет стремиться к вершинам, к достижению успеха. Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья. Человек в момент получения высшего образования получает не только профессиональные знания и навыки, это и культура, и интеллект, и общение. Человек получает умение получать знания. Высшее образование – это не просто образование для карьеры, это образ мысли. Для страны это важно», - отметила она.

Для улучшения демографической ситуации депутат призвала работать с мужчинами и их отношением к семье, а также расширять государственные меры поддержки.

«Мы говорим о том, что нужно поддержать женщину, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Но надо говорить еще и о мужчинах, которые должны поддержать женщину не только материально, но и в быту, и в воспитании детей. Об этом важно говорить. Мужчины должны тоже получать высшее образование, чтобы иметь определенную культуру, учить детей, общаться с женщиной на другом уровне. Должны быть меры государственной поддержки семьи и женщин. Мы делаем много, но этих мер недостаточно. Женщина все равно боится, что ее уволят с работы и так далее. Надо обеспечивать именно гарантии, расширять материнский капитал, давать еще подъемные. Материнский капитал обеспечивает будущее ребенка, но нужны еще какие-то гарантии, чтобы обеспечить саму женщину», - объяснила собеседница НСН.

При этом Пилипенко подчеркнула, что возможность получить образование есть и у женщин с детьми.

«Конечно, у женщин с детьми есть возможность потом получить образование. Есть вариант взять академический отпуск при рождении детей. Еще есть возможность перейти с очной формы, можно договориться учиться индивидуально или дистанционно – по согласованию с университетом. Законом это все гарантируется для женщин с детьми. Стремление к знаниям – это нормальное явление для человека», - заключила она.

Наиболее частой причиной нежелания заводить детей становятся отсутствие необходимых жилищных условий и неудовлетворительное материальное положение. Об этом ранее заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на конференции «Народосбережение в основе социально-культурного развития России» в рамках Восточного экономического форума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

