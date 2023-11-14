«Нужны гарантии!»: В Госдуме потребовали не отговаривать женщин от высшего образования
Депутат Ольга Пилипенко в эфире НСН призвала расширять господдержку в сфере материнства, а также работать с мужскими стереотипами.
Уровень образования женщины важен не только для семьи, но и для экономики страны, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, бывший ректор Орловского госуниверситета им. Тургенева Ольга Пилипенко в беседе с НСН.
Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей. Пилипенко с такой риторикой не согласилась.
«В моем понимании образованность влияет на здоровье общества, на грамотность, от этого сильнее становится экономика. Если женщина не будет получать образование, не будет стремиться к карьерному росту, то это означает, что и семья в целом тоже не будет стремиться к вершинам, к достижению успеха. Чем успешнее женщина в семье, тем успешнее семья. Человек в момент получения высшего образования получает не только профессиональные знания и навыки, это и культура, и интеллект, и общение. Человек получает умение получать знания. Высшее образование – это не просто образование для карьеры, это образ мысли. Для страны это важно», - отметила она.
Для улучшения демографической ситуации депутат призвала работать с мужчинами и их отношением к семье, а также расширять государственные меры поддержки.
«Мы говорим о том, что нужно поддержать женщину, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Но надо говорить еще и о мужчинах, которые должны поддержать женщину не только материально, но и в быту, и в воспитании детей. Об этом важно говорить. Мужчины должны тоже получать высшее образование, чтобы иметь определенную культуру, учить детей, общаться с женщиной на другом уровне. Должны быть меры государственной поддержки семьи и женщин. Мы делаем много, но этих мер недостаточно. Женщина все равно боится, что ее уволят с работы и так далее. Надо обеспечивать именно гарантии, расширять материнский капитал, давать еще подъемные. Материнский капитал обеспечивает будущее ребенка, но нужны еще какие-то гарантии, чтобы обеспечить саму женщину», - объяснила собеседница НСН.
При этом Пилипенко подчеркнула, что возможность получить образование есть и у женщин с детьми.
«Конечно, у женщин с детьми есть возможность потом получить образование. Есть вариант взять академический отпуск при рождении детей. Еще есть возможность перейти с очной формы, можно договориться учиться индивидуально или дистанционно – по согласованию с университетом. Законом это все гарантируется для женщин с детьми. Стремление к знаниям – это нормальное явление для человека», - заключила она.
Наиболее частой причиной нежелания заводить детей становятся отсутствие необходимых жилищных условий и неудовлетворительное материальное положение. Об этом ранее заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на конференции «Народосбережение в основе социально-культурного развития России» в рамках Восточного экономического форума, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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