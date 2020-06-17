Медведев призвал не провоцировать панику «антикоронавирусными» мерами
Перед властями стран, выходящих из карантина в связи с пандемией COVID-19, встаёт сложный вопрос обеспечения безопасности людей при высокой контагиозности коронавируса. Об этом в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике» заявил бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он признал, что предлагаемые меры вносят в жизнь «массу неудобств», причём предлагают и весьма жёсткие меры вроде введения «иммунных паспортов» для переболевших. Стремление властей сохранить разного рода правила новых социальных отношений понятны, но важно найти баланс между интересами государства и человека, подчеркнул Медведев.
Он, в частности, написал, что необходимо правильно опираться на опыт других стран, а также «не спровоцировать панику и недовольство среди людей».
В той же публикации Медведев отметил, что Россия в текущем году испытывает тройной удар — одновременное воздействие таких шоков, как снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения, передаёт RT.
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