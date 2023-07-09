Матвиенко отправится с официальным визитом в Китай

Официальную делегацию Совета Федерации России, которая отправится в Китай, возглавит спикер Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РФ.

Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай

Российские сенаторы посетят КНР по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В состав российской делегации вошли несколько зампредов и главы комитетов обеих палат Федерального Собрания.

Парламентарии будут участвовать в работе восьмого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ с Всекитайским собранием народных представителей Китая.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитВалентина МатвиенкоКНР

Горячие новости

Все новости

партнеры