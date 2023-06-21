Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай
Автомобили Honda вновь появились в России. Японская транснациональная корпорация начала поставки своей продукции в Санкт-Петербург. Там сегодня открылся дилерский центр концерна.
На продажу выставлено сразу восемь моделей — столько вариантов ещё никогда не было представлено в России. На первых порах компания предполагает реализовывать не менее 20 машин ежемесячно. Разброс цен автомобилей - от 3,5 миллионов до 7 миллионов рублей.
Honda в марте прошлого года объявила об уходе с российского рынка. Теперь автомобили поставляются через Китай. Автоэксперт Олег Мосеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация на отечественном авторынке нормализуется после окончания спецоперации на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай
- Путин: комплексы «Сармат» с новой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время
- Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов
- Зеленский признал, что темп контрнаступления ВСУ ниже ожидаемого
- Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации
- СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен
- Самым популярным произведением Ремарка в РФ стал «На западном фронте без перемен»
- Главком ВМФ России Евменов: 44 корабля пополнят российский военно-морской флот в 2023 году
- Путин поручил принять закон об утилизации упаковки
- Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru