Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай

Автомобили Honda вновь появились в России. Японская транснациональная корпорация начала поставки своей продукции в Санкт-Петербург. Там сегодня открылся дилерский центр концерна.

На продажу выставлено сразу восемь моделей — столько вариантов ещё никогда не было представлено в России. На первых порах компания предполагает реализовывать не менее 20 машин ежемесячно. Разброс цен автомобилей - от 3,5 миллионов до 7 миллионов рублей.

Honda в марте прошлого года объявила об уходе с российского рынка. Теперь автомобили поставляются через Китай. Автоэксперт Олег Мосеев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация на отечественном авторынке нормализуется после окончания спецоперации на Украине.

