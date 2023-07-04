Путин: Более 80% сделок России и Китая проводится в рублях и юанях
Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Российский лидер указал, что применение нацвалют во взаимных расчетах расширяется.
«Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%», — цитирует Путина ТАСС.
Как отметил глава государства, объемы торговли РФ и стран ШОС в прошлом году увеличились на 37% и достигли рекордных $263 млрд. Кроме того, в январе - апреле текущего года объемы выросли еще на 35%.
Путин подчеркнул, что Москва принимает активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на нацвалюты во взаимной торговле, и указал на необходимость продолжения этой работы.
«Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы», — заявил президент России.
Ранее лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС предложил наращивать расчеты в нацвалютах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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