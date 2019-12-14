Матвиенко отметила самооценку Левченко после его отставки

По мнению Матвиенко, несмотря на два визита президента России Владимира Путина и финансовую поддержку из федерального центра, региональные чиновники не смогли справиться с работой в чрезвычайных условиях, которые возникли из-за летнего наводнения в Иркутской области.

«Не было оперативных решений, не было контактов с людьми», — указала она.

Напомним, Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко 12 декабря. Врио губернатора назначен Игорь Кобзев.

Ранее член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов рассказал в эфире НСН, почему отставка коммуниста Левченко была вынужденной.

