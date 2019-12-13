Левченко объяснил решение уйти в отставку
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил решение уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, по его словам, «это будет лучше для жителей». Кроме того, по словам Левченко, в последнее время в СМИ начала появляться информация, которая порочила его и работающих с ним людей, отмечает телеканал 360.
Напомним, накануне Сергей Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию. Документ был подписан Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства назначил врио губернатора Игоря Кобзева. Ранее он занимал пост замглавы МЧС России, напоминает Ura.ru.
Кстати, в сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью. Отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.
Винить Левченко за наводнение в Иркусткой области бессмысленно, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. В беседе с НСН он рассказал, что вероятная отставка губернатора связана с малоуправляемостью системы в регионе. Наводнение стало лишь катализатором, заверил эксперт.
«Больших провалов то не было. Кроме того, есть понятие “консенсусный губернатор”, не хочу обидеть никого еще не снятого. Дело даже не просто в наводнении. Дело в недостаточной эффективности управления. Наводнение – штука естественная. В чем Левченко обвинить нельзя, так это в наводнении. Не он же его устроил. Меня лично тогда шокировала история со школой, когда он хотел поехать, а взял и не поехал. А ее потом не восстановили. Я понимаю, что он не может быть везде. Но в той ситуации он должен был жить в этом Тулуне. И дело не в том еще, что он совершал какие-то ошибки. Выяснилось, что система малоуправляема. Оказалось, что в общем в условиях чрезвычайной ситуации уровень управляемости не повышается. Наводнение – это тот нож, которым вскрыли нарыв. Но опять же, нарыв мог быть необязательно в коммунистическом регионе. у нас вообще особой эффективности региональных руководителей нет», - объяснил он.
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