Левченко объяснил решение уйти в отставку

Кстати, в сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью. Отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.

Винить Левченко за наводнение в Иркусткой области бессмысленно, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. В беседе с НСН он рассказал, что вероятная отставка губернатора связана с малоуправляемостью системы в регионе. Наводнение стало лишь катализатором, заверил эксперт.

«Больших провалов то не было. Кроме того, есть понятие “консенсусный губернатор”, не хочу обидеть никого еще не снятого. Дело даже не просто в наводнении. Дело в недостаточной эффективности управления. Наводнение – штука естественная. В чем Левченко обвинить нельзя, так это в наводнении. Не он же его устроил. Меня лично тогда шокировала история со школой, когда он хотел поехать, а взял и не поехал. А ее потом не восстановили. Я понимаю, что он не может быть везде. Но в той ситуации он должен был жить в этом Тулуне. И дело не в том еще, что он совершал какие-то ошибки. Выяснилось, что система малоуправляема. Оказалось, что в общем в условиях чрезвычайной ситуации уровень управляемости не повышается. Наводнение – это тот нож, которым вскрыли нарыв. Но опять же, нарыв мог быть необязательно в коммунистическом регионе. у нас вообще особой эффективности региональных руководителей нет», - объяснил он.

