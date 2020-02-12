Матвиенко отчитала сенатора за зазвонивший телефон
12 февраля 202012:47
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание сенаторам из-за мобильного телефона, зазвонившего во время пленарного заседания в среду. Звонок мешал выступлению главы РЖД Олега Белозерова, передает РИА Новости.
Матвиенко попросила встать владельца звонящего телефона: «Вы ж не в школе».
Никто, однако, не поднялся, и Матвиенко поинтересовалась: «Смелости пронести телефон хватило, а встать не хватило?»
По правилам сенаторы перед пленарным заседанием должны отключать телефоны или выключать звук.
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ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
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