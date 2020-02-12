Матвиенко отчитала сенатора за зазвонивший телефон

Матвиенко попросила встать владельца звонящего телефона: «Вы ж не в школе».

Никто, однако, не поднялся, и Матвиенко поинтересовалась: «Смелости пронести телефон хватило, а встать не хватило?»

По правилам сенаторы перед пленарным заседанием должны отключать телефоны или выключать звук.

