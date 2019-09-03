«Какой вы, на хрен, уполномоченный?» Мутко отчитал чиновника за паводок

Вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко поверг жёсткой критике уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Как сообщает Ura.ru, на омбудсмена пожаловались местные бизнесмены за то, что он не поспособствовал им в получении средств, выделенных из бюджета на восстановление объектов и производств, разрушенных паводком.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен, уполномоченный, понимаете?» — спросил вице-премьер, видеозапись слов которого публикуют «Вести.Ru». Мутко заметил, что предприниматели предоставили акты, однако он мэр Тулуна Юрий Карих не хочет по ним платить, а омбудсмен ничего не предпринимает в связи с этим, отмечает Life.ru.