«Какой вы, на хрен, уполномоченный?» Мутко отчитал чиновника за паводок
Вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко поверг жёсткой критике уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Как сообщает Ura.ru, на омбудсмена пожаловались местные бизнесмены за то, что он не поспособствовал им в получении средств, выделенных из бюджета на восстановление объектов и производств, разрушенных паводком.
«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен, уполномоченный, понимаете?» — спросил вице-премьер, видеозапись слов которого публикуют «Вести.Ru». Мутко заметил, что предприниматели предоставили акты, однако он мэр Тулуна Юрий Карих не хочет по ним платить, а омбудсмен ничего не предпринимает в связи с этим, отмечает Life.ru.
Ранее президент Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна иронично предложил назначить Виталия Мутко градоначальником Тулуна, который сильнее всего пострадал от наводнения. Глава государства раскритиковал работу действующего мэра Юрия Карих по ликвидации последствий разгула стихии.
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