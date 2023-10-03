Матвиенко обсудила с Кубой запуск карт «Мир»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили запуск российских карт платежной системы «Мир» в республике, сообщает «РЕН ТВ».

Титов: Банки на Кубе начали принимать карты «Мир»

По словам Матвиенко, это будет способствовать как росту туристического потока на остров, так и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей. Также на Кубе может появиться филиал Русского музея. Глава Совфеда также указала, что сенаторами рассматривается дальнейшее укрепление партнерства и дружбы с Кубой.

Ранее платежная система «Мир» заработала на курортном острове Маргарита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Карта МирКубаВалентина Матвиенко

Горячие новости

Все новости

партнеры