Матвиенко обсудила с Кубой запуск карт «Мир»
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес обсудили запуск российских карт платежной системы «Мир» в республике, сообщает «РЕН ТВ».
По словам Матвиенко, это будет способствовать как росту туристического потока на остров, так и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей. Также на Кубе может появиться филиал Русского музея. Глава Совфеда также указала, что сенаторами рассматривается дальнейшее укрепление партнерства и дружбы с Кубой.
Ранее платежная система «Мир» заработала на курортном острове Маргарита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru