Матвиенко обсудила с Кубой запуск карт «Мир»

По словам Матвиенко, это будет способствовать как росту туристического потока на остров, так и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей. Также на Кубе может появиться филиал Русского музея. Глава Совфеда также указала, что сенаторами рассматривается дальнейшее укрепление партнерства и дружбы с Кубой.

Ранее платежная система «Мир» заработала на курортном острове Маргарита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

