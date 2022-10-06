Матвиенко назвала условия для остановки военных действий в ходе СВО
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова остановить военные действия в ходе специальной военной операции на Украине, но на своих условиях, сообщает ТАСС.
Сенатор подчеркнула, что вхождение в состав РФ четырёх новых территорий не может быть предметом переговоров.
«Это исключено, это уже часть нашей России... Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», - добавила она.
Ранее Матвиенко предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры, сообщает RT.
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