Путин назвал Китай центром развития
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия давно развивает сотрудничество с Китаем, а у него замечательные дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отметил, что именно в Китае в настоящее время расположен центр развития.
«У нас торговый оборот 140 млрд долларов и будет расти, в этом году он будет, наверное, рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается», - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что Москве «интересно и выгодно» сотрудничать с Пекином, к тому же в политическом плане между Россией и Китаем сложились «очень устойчивые доверительные отношения».
Ранее политолог Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзинь заявил, что китайские власти заняли твердую стратегическую позицию и стремятся к развитию отношений и продвижению сотрудничества с Москвой, даже если Запад будут оказывать давление на Пекин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Путин назвал Китай центром развития
- Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена
- Зеленский обсудил с Джонсоном поставки оружия Киеву
- Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
- Украина не согласилась с переносом «Евровидения» в 2023 году
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине почти двух тысяч наёмников
- Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине
- Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых
- Путин заявил о необходимости декриминализации экономических составов правонарушений
- Представитель Зеленского заявила, что Украина намерена вернуть Крым военным путём
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru