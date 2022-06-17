Путин назвал Китай центром развития

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отметил, что именно в Китае в настоящее время расположен центр развития.

«У нас торговый оборот 140 млрд долларов и будет расти, в этом году он будет, наверное, рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается», - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Москве «интересно и выгодно» сотрудничать с Пекином, к тому же в политическом плане между Россией и Китаем сложились «очень устойчивые доверительные отношения».

Ранее политолог Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ян Цзинь заявил, что китайские власти заняли твердую стратегическую позицию и стремятся к развитию отношений и продвижению сотрудничества с Москвой, даже если Запад будут оказывать давление на Пекин.

