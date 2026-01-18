По ее словам, за такими заявлениями «европейских карликов» нет оправдания этой «гнусной лжи». Матвиенко записала видеообращение по случаю 83-й годовщины со дня разрыва блокады Ленинграда, в котором указала, что власти РФ не позволят «этим преступникам уничтожить истину и переписать историю».

Ранее дипломатическая служба Европейского союза не смогла назвать 19 стран, на которые, по словам её руководителя Каи Каллас, Россия «нападала за последние 100 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

