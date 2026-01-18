Матвиенко назвала преступными заявления о том, что Москва за последние сто лет напала на 19 стран
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала преступными заявления о том, что Москва за последние сто лет напала на 19 стран, сообщается на сайте СФ.
По ее словам, за такими заявлениями «европейских карликов» нет оправдания этой «гнусной лжи». Матвиенко записала видеообращение по случаю 83-й годовщины со дня разрыва блокады Ленинграда, в котором указала, что власти РФ не позволят «этим преступникам уничтожить истину и переписать историю».
Ранее дипломатическая служба Европейского союза не смогла назвать 19 стран, на которые, по словам её руководителя Каи Каллас, Россия «нападала за последние 100 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
