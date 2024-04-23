Матвиенко назвала киевский режим террористическим

Как отметила политик, в международном праве нет понятия «государство-террорист», и Украину не удастся признать таковым.

«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что все теракты на территории России киевский режим организовывал «при разработке, поддержке» ЦРУ и других иностранных разведок.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину террористическим государством, напоминает Ura.ru. По словам политика, Киев убивает своих и чужих граждан.

