Матвиенко назвала киевский режим террористическим
Киевский режим является террористическим, тем не менее, признать Украину государством-террористом невозможно. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.
Как отметила политик, в международном праве нет понятия «государство-террорист», и Украину не удастся признать таковым.
«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что все теракты на территории России киевский режим организовывал «при разработке, поддержке» ЦРУ и других иностранных разведок.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину террористическим государством, напоминает Ura.ru. По словам политика, Киев убивает своих и чужих граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru