Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Он также указал, что информация о подготовке теракта, которая была передана Вашингтоном, носила общий характер, однако российские спецслужбы на неё реагировали.

«Террористическая угроза в России сохраняется», - заключил Бортников.

Ранее глава ФСБ РФ заявил, что на Украине расположено много баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

