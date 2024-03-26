Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической организацией. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе» и помощи пострадавшим

Он также указал, что информация о подготовке теракта, которая была передана Вашингтоном, носила общий характер, однако российские спецслужбы на неё реагировали.

«Террористическая угроза в России сохраняется», - заключил Бортников.

Ранее глава ФСБ РФ заявил, что на Украине расположено много баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ТеррористыСбу УкраиныАлександр БортниковФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры