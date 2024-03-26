Бортников призвал признать СБУ террористической организацией
Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической организацией. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.
Он также указал, что информация о подготовке теракта, которая была передана Вашингтоном, носила общий характер, однако российские спецслужбы на неё реагировали.
«Террористическая угроза в России сохраняется», - заключил Бортников.
Ранее глава ФСБ РФ заявил, что на Украине расположено много баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru