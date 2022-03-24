Матвиенко допустила возможность встречи Путина и Зеленского

«Что касается встречи, которой так добивается господин Зеленский, конечно, такая встреча может быть. <...> Такая встреча должна быть субстантивно подготовлена. И [тогда], когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой. И должен быть какой-то итоговый документ», — заявила Матвиенко.

Спикер СФ подчеркнула, что российская сторона готова на такой формат переговоров. При этом, добавила Матвиенко, подобные встречи готовятся заранее, и важно, чтобы у переговоров был результат.

