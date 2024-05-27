Массовые протесты начались в Армении

Массовые акции протеста начались в Армении. Демонстранты требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиционно настроенные граждане приступили к перекрытию дорог, сообщило агентство РИА Новости.

В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы

По данным СМИ страны, протестующие недовольны передачей Азербайджану в рамках процесса мирного урегулирования четырех приграничных сел. Активисты требуют отставки Пашиняна и отмены данного решения.

Одним из лидеров протестующих стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее архиепископ Баграт Галстанян дал Пашиняну час на то, чтобы он ушел в отставку.


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ФОТО: Правительство Армении
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