Массовые протесты начались в Армении
Массовые акции протеста начались в Армении. Демонстранты требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Оппозиционно настроенные граждане приступили к перекрытию дорог, сообщило агентство РИА Новости.
По данным СМИ страны, протестующие недовольны передачей Азербайджану в рамках процесса мирного урегулирования четырех приграничных сел. Активисты требуют отставки Пашиняна и отмены данного решения.
Одним из лидеров протестующих стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Ранее архиепископ Баграт Галстанян дал Пашиняну час на то, чтобы он ушел в отставку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
- Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине
- Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
- СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
- ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука
- Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
- Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
- В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ
- На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru