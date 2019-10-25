Маскарад Меркель. Почему Бундестаг отказался отменять санкции против России

Бундестаг Германии отклонил инициативу оппозиционных партий отменить санкции против России и начать путь «кооперации, а не конфронтации». Такое решение было принято на заседании немецкого парламента, пишут РИА Новости.

С предложением к парламенту Германии выступили представители партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». При этом член фракции «Левые» Клаус Эрнст отметил, что антироссийские санкции за пять лет своего действия не принесли ожидаемых результатов, Германия из-за них ежемесячно теряет порядка 770 млн долларов. А потери мировой экономики составили сумму в 300 млрд долларов.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что такое отношение в Бундестаге продолжится, так как Меркель не желает, чтобы Германия стала первой страной - инициатором снятия антироссийских санкций.

«К сожалению, очень долго еще будет длиться такое отношение к России в Бунденстаге. Потому что с пророссийскими и трезвыми предложениями пойти на снижение санкционного режима выступают только две оппозиционные партии. А правящая коалиция ничего не хочет об этом слышать. Аргументы госпожи Меркель таковы, что Россия виновата в ситуации в Донбассе и, что Германия не может убирать санкции в одностороннем порядке, так как поляки, прибалты и англичане против этого. Соответственно, нужен консенсус в Европе. За таким маскарадом Меркель и прячется, и пытается сделать все, чтобы ее не трогали – чтобы не Германия стала первой страной, которая сняла бы санкции», - сказал Рар.