Маскарад Меркель. Почему Бундестаг отказался отменять санкции против России
Немецкий политолог в эфире НСН заявил, что правительству ряда стран «ломают руки», препятствуя инициативам о снятии санкций с России.
Бундестаг Германии отклонил инициативу оппозиционных партий отменить санкции против России и начать путь «кооперации, а не конфронтации». Такое решение было принято на заседании немецкого парламента, пишут РИА Новости.
С предложением к парламенту Германии выступили представители партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». При этом член фракции «Левые» Клаус Эрнст отметил, что антироссийские санкции за пять лет своего действия не принесли ожидаемых результатов, Германия из-за них ежемесячно теряет порядка 770 млн долларов. А потери мировой экономики составили сумму в 300 млрд долларов.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что такое отношение в Бундестаге продолжится, так как Меркель не желает, чтобы Германия стала первой страной - инициатором снятия антироссийских санкций.
«К сожалению, очень долго еще будет длиться такое отношение к России в Бунденстаге. Потому что с пророссийскими и трезвыми предложениями пойти на снижение санкционного режима выступают только две оппозиционные партии. А правящая коалиция ничего не хочет об этом слышать. Аргументы госпожи Меркель таковы, что Россия виновата в ситуации в Донбассе и, что Германия не может убирать санкции в одностороннем порядке, так как поляки, прибалты и англичане против этого. Соответственно, нужен консенсус в Европе. За таким маскарадом Меркель и прячется, и пытается сделать все, чтобы ее не трогали – чтобы не Германия стала первой страной, которая сняла бы санкции», - сказал Рар.
Эрнст также отметил угрозу со стороны России в части проведения импортозамещения, потому что тогда «в долгосрочном периоде немецкие предприятия лишатся российского рынка». Немецкий политолог отметил, что среди стран Европы есть пророссийски настроенные страны, но их заставляют голосовать за общее решение.
«Санкции будут продлеваться пока или Польша согласится на смягчение, или одно правительство любой страны европейского союза заявит, что оно выступает за снятие санкций с России. Пока в реальности такой страны нет. Все надеялись, что такой страной может стать Италия или Австрия, или Греция, или Болгария. Но пока им за закрытыми дверями «руки ломают» и заставляют голосовать за общий консенсус внутри Европы, что санкции нужно продлевать», - пояснил он.
Представитель партии «Левые» Клаус Эрнст отметил, что только 23% немцев продолжают поддерживать антироссийскую политику. Рар предположил, что самые большие шансы стать первой страной-инициатором отмены санкций у Франции, но ей мешает бюрократия.
«На данный момент Франция могла бы выступить против санкций. Но у Макрона то же положение, что у Трампа: он понимает, что с Россией нужно договариваться, ведь Россия завоевала себе вновь место великой державы, что без нее нельзя решать никакие проблемы в глобальном масштабе, что с Россией нужно строить Европу, а не только с Украиной. Но бюрократия, министерства, сама юридическая система Франции проникнута трансатлантическими интересами. Бюрократия - это самый большой тормоз во всех странах для сближения. Я это вижу и в Германии, там 60-70% людей высказываются за восстановление хороших отношений с Россией. Все понимают, что в Украине творятся очень странные и страшные дела – коррупция, фашизм», - рассказал собеседник.
Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в эфире НСН подтвердил негативное влияние антироссийских санкций на экономику европейских стран. Он предрек их отмену в 2020 году.
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